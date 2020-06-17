Bodrum'da sosyal mesafeli deniz keyfi
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Bodrum'da sosyal mesafeli deniz keyfi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki tatilciler, koronavirüs önlemlerine uyarak deniz keyfi yapıyor.

Bodrum'da sosyal mesafeli deniz keyfi
17.06.2020 16:29 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:33

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki tatilciler, koronavirüs önlemlerine uyarak deniz keyfi yapıyor. Şezlonglar arasında 2 metre mesafe kuralına uyulduğu gözlenirken; aileler, güneşli havanın tadını çocuklarıyla çıkarıyor.

Bodrum'un dünyaca ünlü Kumbahçe Plajı, yeni normal hayata geçilmesinin ardından eski yoğun günlerine kavuşuyor. Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü ilçede, nem oranı yüzde 60'ları gördü. Hava sıcaklığını fırsat bilen tatilciler, mavi suyun keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar sahilde güneşlenirken, bazıları ise denizde çocuklarıyla birlikte yüzerek serinledi.

İzmir'den Bodrum'a ilk kez tatil için geldiğini belirten Ebru Soydaş, "Bodrum genelinde herkesin maske takarak gezdiğini gördüm. Çocuklarımla birlikte sahile gelinceye kadar maskemizi çıkarmadık. Sahilde de herkes koronavirüs önlemlerine karşı dikkatli davranıyor. Şu ana kadar pek bir sıkıntı görmedim" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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