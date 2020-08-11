Bodrum'da Sörfçünün zor anlar, dakikalarca yardım bekledi
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Bodrum'da Sörfçünün zor anlar, dakikalarca yardım bekledi

- Bodrum'da Sörfçünün zor anlar, dakikalarca yardım bekledi Bodrum'da sörf yapan bir kişinin zor anları kameralara yansıdı.

Bodrum'da Sörfçünün zor anlar, dakikalarca yardım bekledi
11.08.2020 16:59 | Son Güncelleme: 11.08.2020 17:04

- Bodrum'da Sörfçünün zor anlar, dakikalarca yardım bekledi

MUĞLA - Bodrum'da sörf yapan bir kişinin zor anları kameralara yansıdı. Sörf tahtasının üzerinde düşen sörfçü dakikalarca yardım bekledi, el sallayarak yardım isteyen sporcunun zor anları yürekleri ağıza getirdi.

Ortakent - Yahşi Mahallesi Kargıcık koyunda sörf yapan bir sporcu deniz ortasından mahsur kaldı. Sörf tahtasından düşen sporcu önce rüzgarı ayarlayarak sörfü hareket ettirmeye çalıştı. Bir türlü sörf tahtasının üzerinde duramayan sporcu sörfü hareket ettirmek için defalarca deneme yaptı. Her seferinde başarısız olan sörfçü daha sonra bitkin düştü. Karadakilerine el sallayarak yardım isteyen sporcuyu kimse görmeyince tekrar sörfü hareket ettirmeye çalıştı. Tekrar tekrar denize düşen sporcu sonunda rüzgarın yönünü bularak sörf tahtasını hareket ettirmeyi başardı. Güçlükle de olsa karaya çıkan sporcu rahat nefes aldı.

Kaynak: İHA

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