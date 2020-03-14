Bodrum'da sokak hayvanları için mama dağıtıldı Bodrum Merkez Turgutreis Ortaokulu yetkililerince, öğrencilerine ve vatandaşlara sokak hayvanları için mama poşeti dağıtıldı.

Bodrum Merkez Turgutreis Ortaokulu yetkililerince, öğrencilerine ve vatandaşlara sokak hayvanları için mama poşeti dağıtıldı. Okulun "Hayvan Hakları Kulübü" öğretmenleri Nilüfer Erol Arkayın ve Alaaddin Beken'in projesiyle gerçekleştirilen etkinlikte okulun öğrencilerine mama poşetleri verildi. Geri dönüşümlü sağlıklı kese kağıdından yapılan poşetler, Bodrum Belediye Meydanı'nda vatandaşlara da dağıtıldı. Etkinliğe okul müdürü Mehmet Ünal'ın yanı sıra müdür yardımcısı, öğretmenler ve öğrenciler de destek verdi. Öte yandan okula engelli bir kedinin alınması ve düzenli olarak sokak hayvanlarına mama yardımı yapılması planlandığı belirtildi. Kaynak: AA