Bodrum'da sokağa çıkma yasağına uyuluyor
-Drone ile havadan çekilen boş sokaklar -Bodrum Kalesi, antik tiyatro gibi tarihi alanlardan görseller -Boş ana yolu güzergahı -Şehiriçi boş sokaklardan görüntüler Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının ardından cadde, sokak ve meydanlar en...
11.04.2020 19:20 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:23
-Drone ile havadan çekilen boş sokaklar
-Bodrum Kalesi, antik tiyatro gibi tarihi alanlardan görseller
-Boş ana yolu güzergahı
-Şehiriçi boş sokaklardan görüntüler Muğla'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının ardından cadde, sokak ve meydanlar en sakin günlerini yaşıyor. Türkiye'nin gözde turizm kenti Bodrum'un da boş kalan cadde ve sokakları görüntülendi.
Kaynak: AA