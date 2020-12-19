Marmaris'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Marmaris'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

19.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:55

Marmaris meydanları Marmaris plajlarıMuğlaMuğla ve ilçelerinde polis ve belediye ekipleri sessizliğin hakim olduğu caddelerde denetim yaptı.

Marmaris meydanları

Marmaris plajları

Muğla

Muğla ve ilçelerinde polis ve belediye ekipleri sessizliğin hakim olduğu caddelerde denetim yaptı.

Vatandaşların özellikle hafta sonları aileleriyle birlikte tercih ettikleri Kumbahçe, Paşatarlası, Neyzen Tevfik, Kale ve Marina caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Marmaris'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Marmaris'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Marmaris'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Marmaris'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS

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