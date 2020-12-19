Marmaris'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
19.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:55
Marmaris meydanları Marmaris plajlarıMuğlaMuğla ve ilçelerinde polis ve belediye ekipleri sessizliğin hakim olduğu caddelerde denetim yaptı.
Marmaris meydanları
Marmaris plajları
Muğla
Muğla ve ilçelerinde polis ve belediye ekipleri sessizliğin hakim olduğu caddelerde denetim yaptı.
Vatandaşların özellikle hafta sonları aileleriyle birlikte tercih ettikleri Kumbahçe, Paşatarlası, Neyzen Tevfik, Kale ve Marina caddelerinde sessizlik hakim oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS