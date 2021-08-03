Bodrum'da siteye sıçrayan yangından kurtulmaya çalışan araç İHA'lar aracılığıyla kaydedildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangınların sıçradığı Rüya Kent Sitesindeki bir araç yangından kurtulmaya çalışırken İHA'lar aracılığıyla kaydedildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangınların sıçradığı Rüya Kent Sitesindeki bir araç yangından kurtulmaya çalışırken İHA'lar aracılığıyla kaydedildi. Yetkililer müdahale ederek aracın bölgeden çıkmasını sağladı Olay anı Deniz Kuvvetlerinin OGM'ye sağladığı İHA ile kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuray Açıl