Bodrum'da silahlı gruplara operasyon
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Bodrum'da silahlı gruplara operasyon

Bodrum'da silahlı iki grup arasında gerçekleşen silahlı tehdit sonrası Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlar Grup Amirliği ekipleri iki gruptan 12 kişiyi gözaltına alırken ruhsatsız silahla ele geçirildi.

Bodrum'da silahlı gruplara operasyon
08.06.2020 12:09 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:12

Bodrum'da silahlı iki grup arasında gerçekleşen silahlı tehdit sonrası Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlar Grup Amirliği ekipleri iki gruptan 12 kişiyi gözaltına alırken ruhsatsız silahla ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'da silahlı iki grup arasında başlayan tartışma sonrası iki grup da karşılıklı olarak silahla tehdit etti. Bodrum Cumhuriyet Savcılığından alınan izin sonrası Bodrum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri iki gruba yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda her iki gruptan O.U., R.U. Y.Z., A.K. F.K., M.B. E.D., B.Ç. E.K., E.K., B,A ve F.K isimli şüpheliler silahla tehdit, silahla yağma, Birden fazla kişi ile silahlı tehdit suçlarından gözaltına alındılar. Yapılan üst aramalarında ise 3 adet ruhsatsız ve bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler Bodrum KOM Grup Amirliğindeki ifade ve sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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