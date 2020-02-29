Bodrum'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor

29.02.2020 17:36 | Son Güncelleme: 29.02.2020 17:36

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren ve yer yer fırtına şeklinde esen rüzgar dolayısıyla Bodrum açıklarından geçen kuru yük gemileri, Ortakent-Yahşi açıklarına demirlendi.

Bazı özel tekneler ile balıkçı kayıkları olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamadı. Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin ise iki gündür deniz yolunu kullanmayı tercih etmedikleri gözlendi.

Batı ve kuzeybatı yönlerden esen fırtınanın yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA