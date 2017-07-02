Bodrum'da Sıcak Nedeniyle Sokaklar Boşaldı, Plajlar Doldu

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde, sıcak havadan bunalanlar soluğu serinlemek için plajlarda aldı. Ancak, deniz suyunun da sıcak olması nedeniyle umduklarını bulamadı.



Bodrum'da son üç günde giderek etkisini arttıran hava sıcaklıkları bugün öğle saatlerinde 46 dereceye, deniz suyu sıcaklığı ise 24 dereceye ulaştı. İlçede sıcak hava nedeniyle sokaklar boşalırken, plajlar doldu. Denize girip yüzerek ve su sporları yaparak serinlemeye çalışanlar arasında küçük çocuklar da vardı. Anneleri dakikalarca denizin içinde tuttukları çocuklarını serinletmeye çalıştı. Yüzlerce turist ise çareyi tekne ile mavi yolculuğa çıkarak çam ormanları ile kaplı Gökova koylarına gitmekte buldu. Ancak, deniz suyunun da sıcak olması nedeniyle serinleme beklentisi karşılık bulmadı.



Bodrum'da sıcak hava nedeniyle baygınlık geçiren, solunum güçlüğü çeken, güneş çarpması ve güneş yanığı gibi nedenlerle son günde toplam olarak özel hastalere 85, devlet hastanesine ise 50 kişinin başvurduğu belirtildi. Bodrum'da hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren normale dönmeye başlayacağı bildirildi.



- Bodrummuğla