Bodrum'da sezon hazırlıkları tamamlandı
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Bodrum'da sezon hazırlıkları tamamlandı

Bodrum'da sezon hazırlıkları tamamlandı Korona virüs (Kovid-19) salgınının en çok vurduğu sektörlerden biri olan Turizm sektöründe hazırlıklar tamamlandı.

27.05.2020 18:35 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:40

Bodrum'da sezon hazırlıkları tamamlandı

MUĞLA - Korona virüs (Kovid-19) salgınının en çok vurduğu sektörlerden biri olan Turizm sektöründe hazırlıklar tamamlandı. Muğla'nın Bodrum ilçesinden sahilde şemsiye ve şezlong sosyal mesafe aralıklarıyla koyuldu. Sahillerde tüm hazırlıklar tamamlandı, gelecek olan yerli turistler beklenmeye başlandı.

Bodrum'da sosyal mesafe kurallarına göre oteller hazırlıklarının yüzde 90'ı tamamlandı. Bazı sahillerde şezlong ve şemsiyeler 3 metre mesafeye uyularak koyuldu. Yerli turisttin gelmesi için sahiller hazırlıklarını büyük ölçüte tamamlarken bazı otellerde ise hummalı çalışma olduğu görüldü. Su sporları yapanlar ise deniz araçlarının temizliğini yapıyor.

Bitez sahilinde işletmeci olan Yasin Ete hazırlıkları tamamladıklarını belirterek "Yavaş yavaş hazırlıkların sonuna geldik. Şenzlog mesafelerini, şemsiye mesafelerini ayarladık. İşletmemizdeki hazırlıkları tamamladık. Sosyal mesafe ayarlamaları yaptık. Masa sandalye mesafelerini, yiyecek içecek kısmındaki mesafeleri ve işletmemizi dezenfekte ettirdik. Bir an önce virüsün ülkemizi ve dünyayı terke etmesini bekliyoruz. Yasakların kalkmasıyla yeniden turizm hareketlenecektir diye düşünüyorum" dedi.

Şemsiye ve şenzogların mesafelerini ölçen Tuncay Vuran ise 3 metre mesafe ile şemsiyeleri yerleştirdiğini ifade ederek "sosyal mesafede 3 metrelik arayla şezlongların aralıklarının 1,5 metre aralık olması kaydıyla ölçümleri yapılarak sosyal mesafeyi koruyacağız" dedi.

Su sporlarındaki deniz araçlarını düzenleyen Abdulrahim Erdem ise tüm yerli turistleri Bodrum'a beklediklerini söyleyerek su bisikletlerimiz hazır. Bütün Türkiye'yi sosyal mesafe kurallarına uyma şartıyla Bodrum'a bekliyoruz. Gelsinler Bodrum'da nefes alsınlar" şeklinde konuştu.

Bodrum'da sezon hazırlıkları tamamlandı

Kaynak: İHA

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