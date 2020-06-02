Bodrum'da şezlong fiyatı dudak uçuklattı Bodrum'da otellerin korona zammı dudak uçuklattı; Sosyal mesafe nedeniyle azalan şezlonglar fiyatlara yansıdı.

Bodrum'da otellerin korona zammı dudak uçuklattı; Sosyal mesafe nedeniyle azalan şezlonglar fiyatlara yansıdı. Günlük şezlong kirası bin lira, aylık oda 24 bin lira, eğer yemekte dahil olursa fiyatların 2 katına çıktığı görüldü.

Bodrum'da yaz sezonu için verilen oda fiyatları dudak uçuklattı. Sosyetenin uğrak tatil beldesi Göltürkbükü'nde korona virüs salgını sonrası otellerin şezlong ve loca fiyatlarına yaptığı zam görenlerin ağzını açık bıraktı. Lüks bir otel tarafından belirlenen fiyatlarda iki kişilik şezlong kullanımını için günlük bin lira, aylık 24 bin lira istendi. Söz konusu yemek dahil edildiğinde ise günlük kullanım bedeli 2 bin lira, aylık ise 48 bin liraya kadar çıkıyor.

Konuyla ilgili olarak Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise fiyatlara müdahale edemediklerini belirterek "Türkbükün'de bu her zaman gündem olmuştur. Türkbükündeki bu yüksek fiyatlar, lahmacunlar, loca fiyatları her zaman gündem oldu. Serbest piyasa koşullarında yaşıyoruz. Biz Bodrum'un böyle olmadığını ifade etmek istiyorum. Bodrum'un her yerinde bu fiyatlar yok. Bodrum her türlü keseden insanın rahatça yaşaya bileceği, faydalanabileceği işletmelere de sahip ama çok pahalı işletmelere de sahip. Buda insanların tercih meselesi. Bu konuda Belediyenin bir yaptırımı yoktur. Belediye olarak gidip neden bu kadar ücret istiyorsunuz diyemeyiz. Farklı şekilde denetimlerimizi yaparız, işletmeler kedi fiyatlarını koymakta ticaret kanunu gereği serbesttir" dedi.

Bölgenin önemli merkezlerinden Türkbükü'nde lahmacun - ayran 90 liraya, makarna 110 liraya, pide çeşitleri ise 95 liradan satılması gündem olmuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA