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Bodrum'da Sevgililer Günü kutlaması

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bodrum'da Sevgililer Günü kutlaması

Bodrum Belediyesi, 14 Şubat "Sevgililer Günü"nü Belediye Meydanı'nda düzenlediği konserle kutladı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Bodrum Belediyesi, 14 Şubat "Sevgililer Günü"nü Belediye Meydanı'nda düzenlediği konserle kutladı. 'Tezgah' grubunun sahne aldığı konser Bodrum Belediyesi sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlandı.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Belediye Meydanı'nda düzenlenen konserde sahneye çıkan 'Tezgah' müzikseverlerle buluştu. 14 Şubat'ın sadece sevgililerin değil, yaşamının merkezine sevgiyi koyan, dünyaya sevgiyle bakmayı bilen herkesin günü olduğunu ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Temeli sevgi ile kurulmuş toplumlar barış, huzur ve güven çatısı altında mutlu yaşayabilirler. Bir şeye sevgi ile bağlanmak, onu sevmek verilebilecek değerlerin en büyüğüdür. Sevgi ile aşılamayacak hiçbir şey yok. Sevginin sadece 14 Şubatlarda değil, yaşamımız boyunca sürmesi dileğiyle 14 Şubat Sevgililer Gününüzü kutluyorum" dedi. - MUĞLA

Bodrum'da Sevgililer Günü kutlaması

Bodrum'da Sevgililer Günü kutlaması

Bodrum'da Sevgililer Günü kutlaması

Bodrum'da Sevgililer Günü kutlaması

Bodrum'da Sevgililer Günü kutlaması

Bodrum'da Sevgililer Günü kutlaması

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Sevgililer Günü, Bodrum, Medya, Yerel, Haberler

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