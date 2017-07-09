Bodrum'da Sertab Erener rüzgarı esti



TÜRK pop müziğinin sevilen ismi Sertab Erener, Kerki Production ve Solfej Organizasyon'un düzenlediği yaz konserlerinin ilkinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayranlarını coşturdu. Erener, geçmişten bugüne sevilen şarkılarını, oda müziği düzenlemesiyle seslendirerek, izleyenlere keyifli bir gece yaşattı.



Bodrum Antik Tiyatro'da düzenlenen Yaz Konserleri, pop müziğinin güçlü seslerinden Sertab Erener'in, "Sertab'ın Oda Müziği" programı ile başladı. Konseri, iş, sanat ve spor dünyasından tanınmış isimlerinde bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi izledi. Erener'in Bodrum konserini eşi Emre Kula'da en önden izledi. Kabarık elbisesi ile sahneye çıkan Erener, konserine "Yalnızlık Senfonisi" şarkısı ile başladı. Erener, sevilen şarkılarını müzisyen Çağrı Sertel'in oda müziği tarzında yeniden düzenlemesiyle seslendirdi. Hayranlarını coşturan Erener, bir ara kabarık elbisesi nedeniyle, rüzgardan etkilendiğini, düşme tehlikesi geçirdiğini söyledi.



Sertab Erener'e piyanoda Çağrı Sertel, kemanlarda Deniz İbrahimoğlu, Vugav Kurbanov, viyolada Çağatay Şahin, viyolenselde Yılmaz Bişer ve kontrbasta Volkan Hürsever eşlik etti.



Sanat hayatında 25 yılı geride bırakan deneyimli sanatçı izleyenlere, iyi eğlenceler dileyerek, konserine "Dargın Değilim" şarkısı ile devam etti.



Erener, "Tanıdığınız bütün şarkıları düzenleyip, oda müziğine Çağrı Sertel uyarladı. Bence çok iyi iş çıkardı. Repertuvarda sizlerin ruhuna işlemiş birçok şarkı var. Onları yıllar sonra yorumlamak biraz risklidir. İnsanlar çok sevdikleri şeylerde değişiklik istemezler ama bu halleri de çok sevildi. Umarım sizler de seversiniz" dedi.



Erener yaklaşık 2 saat boyunca sevilen şarkılarını Bodrum Antik Tiyatro'yu dolduran hayranları ile birlikte seslendirdi.