Bodrum'da serinlemek için denize giren kadın boğuldu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde serinlemek için denize giren 83 yaşındaki kadın boğuldu.
16.06.2020 18:07 | Son Güncelleme: 16.06.2020 19:15
Muğla'nın Bodrum ilçesinde serinlemek için denize giren 83 yaşındaki kadın boğuldu.
Yalıkavak Mahallesi Tilkicik Koyu'ndaki bir sitenin plajından denize giren Müzeyyen Erkul'un bir süre sonra suda hareketsiz kaldığını görenler, kadını denizden çıkardı.
Erkul, çağrılan sağlık ekibinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından Erkul'un cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA