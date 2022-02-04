Bodrum'da sel mağdurlarının yaraları sarılıyor

ARALIK, IĞDIR (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi Kaymakamı Bilgehan Bayar, geçen Aralık ve Ocak ayında ilçede yaşanan su baskınlarında evleri zarar gören vatandaşlara yaklaşık 1 milyon 770 bin TL yardım temin edildiğini söyledi.

Bodrum'da Aralık ayı başında Karaova bölgesinde Ocak ayında da Yarımada'nın batı bölgelerinde şiddetli yağışlar nedeniyle su baskınları yaşanmıştı. Özellikle evlerin giriş katlarının etkilendiği baskınlarda vatandaşların ev eşyaları zarar gördü. Yağmurda evleri hasar gören vatandaşların yardımına Bodrum Kaymakamlığı koştu. Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığı ile baskınlardan zarar gören vatandaşlara 1 milyon 770 bin TL yardım temin edildi.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sözlerinin başında tüm Bodrum'a afetsiz bir yıl dileyen Kaymakam Bayar, şunları dile getirdi:

"Bildiğiniz üzere Aralık ayı başında ve Ocak ayının başında ilçemiz yağmurdan ciddi anlamda etkilendi. Bu yağmurda bazı evlerimiz hasar gördü. 4-7 Aralık arasında ilçemizin doğu bölgesi Karaova bölgesinde, Mumcular'da 4 evimiz yağmur sularından etkilenmişti."

"Yardımlar birkaç gün içerisinde iletilecek"

Ocak ayının 7'si ile 11'i arasında Bodrum'un Yarımada bölgesinin yağmurdan etkilendiğini hatırlatan Kaymakam Bayar, şöyle devam etti:

"Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, İslamhaneleri bölgelerimizde 73 adet evin yağmurdan etkilendiği kayıt altına alındı. Aralık ayındaki su baskınlarından etkilenen 4 evimize yaklaşık 70 bin TL yardım, Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığı ile iletildi. Bu yardımlar genel itibariyle ev eşyası niteliğindeki yardımlardı. Ocak ayında meydana gelen yağışlar sonrasında etkilenen vatandaşlarımıza ise yaklaşık bir milyon 700 bin TL'lik yardım Kaymakamlığımıza gönderildi. Bu yardımlar yakın bir zamanda 73 aileye iletilecek. Yağmur nedeniyle genellikle ev eşyaları zarar gördü. Beyaz eşya, kanepe, yatak odası gibi eşyalar. Zarar gören evler genellikle binaların giriş katları."

"Bahçe duvarları su baskınlarında havuz görevi gördü"

Su baskınları ile ilgili vatandaşlara uyarılarda bulunan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, binaların etrafına çevrilen duvarların yeterli su gideri olmadığı için havuz görevi gördüğüne vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediyemizin hasar oluşan bölgelerde altyapı sorunlarının çözümüne yönelik çalışmaları Kaymakamlığımız yakından takip etmekle beraber ben Bodrum Kaymakamı olarak bir şeyin altını vurgulamak istiyorum. Afet niteliğindeki bu durumlarda insanlarımızın kusur denilebilecek uygulamaları var. Evlerimizin giriş katlarındaki bahçelerinde su için giderleri yok. Vatandaşlarımız bu binalarda kendisine bahçe değil sanki havuz yapmışlar. Yağan yağmurun suları o bahçelerde birikti, gidecek yer bulamayınca da evlerin içerisine doldu, yani giriş katlarına. Biz o dönemlerde bahçe duvarlarını yıkmak zorunda kaldık. Kaymakamınız olarak rica ediyorum, aldığınız ya da oturduğunuz evlerin giderlerini çok iyi kontrol edin. Giderlerin yeterli şekilde olmasını sağlayın. Bu konuda bize ve yerel yönetimlerimize de büyük yardım yapmış olursunuz. Tekrar hepinize afetsiz, sağlıklı, huzurlu bir yıl diliyorum." - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - Yerel