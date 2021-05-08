Bodrum'da şehri merkezine inen domuzların ormanda kalması için çalışma başlatıldı
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Bodrum'da şehri merkezine inen domuzların ormanda kalması için çalışma başlatıldı

Bodrum'da şehri merkezine inen domuzların ormanda kalması için çalışma başlatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bodrum'da son zamanlarda sürüler halinde şehir merkezine inip yem arayan domuzların şehre inmesini engellemek için çalışma başlatıldı.

Bodrum'da son zamanlarda sürüler halinde şehir merkezine inip yem arayan domuzların şehre inmesini engellemek için çalışma başlatıldı. Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmayla domuzların geçiş güzergahlarına ve yaşadıkları ormanlık alanlara yemleme yapılıp suluklar yerleştirildi.

Bodrum'da domuzların ormanlardan çıkıp şehir merkezini mesken edinmeye başlaması ile birlikte Belediye ekipleri tarafından alışma başlatıldı. Özellikle şehir merkezine inmeye başlayan yaban domuzlarının geçiş güzergahlarına yem ve halden toplanan sebze meyve artıkları bırakılmaya başlandı. Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma Birimi tarafından yürütülen çalışmaların belirli bir düzenle sivil toplum kuruluşu ve gönüllülerin de desteğiyle tüm yaz boyunca devam edeceği öğrenildi.

Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda ise mahalle mahalle gezen ekipler, sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelerde mama dağıtımı gerçekleştiriyor. Hem hayvanların mama yiyebileceği noktalara mama koyan ekipler, hem de bu bölgelerde hayvanları besleyebilecek vatandaşlara paket halinde kedi ve köpek maması bırakıyor. Kent Konseyi ile ortak yürütülen proje kapsamında gönüllülerin de görev aldığı mama dağıtım işine zabıta ekipleri de destek oluyor. - MUĞLA

Bodrum'da şehri merkezine inen domuzların ormanda kalması için çalışma başlatıldı
Bodrum'da şehri merkezine inen domuzların ormanda kalması için çalışma başlatıldı
Bodrum'da şehri merkezine inen domuzların ormanda kalması için çalışma başlatıldı
Bodrum'da şehri merkezine inen domuzların ormanda kalması için çalışma başlatıldı
Bodrum'da şehri merkezine inen domuzların ormanda kalması için çalışma başlatıldı
Bodrum'da şehri merkezine inen domuzların ormanda kalması için çalışma başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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