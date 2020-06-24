Bodrum'da şehre inen domuz ailesi ilgi odağı oldu
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Bodrum'da şehre inen domuz ailesi ilgi odağı oldu

Bodrum'da şehre inen domuzlar vatandaşların büyük ilgisini çekti.

Bodrum'da şehre inen domuz ailesi ilgi odağı oldu
24.06.2020 15:48 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:32

Bodrum'da şehre inen domuzlar vatandaşların büyük ilgisini çekti. Cadde üzerinde yiyecek ve su arayan domuz ailesi, ilgi odağı oldu.

Konacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde su ve yiyecek arayan domuz ailesi, mahalleli ve bulvar üzerinden geçen sürücülerin dikkatini çekti. 5 yetişkin ve yaklaşık 10 yavru domuzdan oluşan aile, etrafındaki insanlara ve yoldan geçen araçlara aldırmadı.

Mahalle sakinleri ise domuzları dikkatle takip etti. Bulvar üzerinden geçen kimi sürücülerin domuzları görünce korna çaldıkları duyuldu. Refüj ve caddeden yürüyerek Konacık Kavşağı istikametine doğru giden domuzlar daha sonra gözden kayboldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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