Bodrum'da şehit olan polis için 12 kişi tutuklandı
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Bodrum'da şehit olan polis için 12 kişi tutuklandı

Bodrum'da şehit olan polis için 12 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1 polisin şehit olduğu 1 polisin yaralandığı olayda yakalanan 19 kişiden 12'si mahkeme tarafından tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1 polisin şehit olduğu 1 polisin yaralandığı olayda yakalanan 19 kişiden 12'si mahkeme tarafından tutuklandı.

Bodrum'da silah kaçakçılarına yapılan operasyondan 1 polis şehit olmuş 1 polis ise yaralanmıştı. Olayın ardından Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Müdürlüğü ekipleri ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü olayın ardından 4 kişiyi olay yerinde yakalarken, ardından yapılan ardı ardına operasyonlarla 19 kişi yakalandı. Yoğun güvenlik önlemleri içerisinde Bodrum Adliyesine getirilen 19 şüpheliden 12'si mahkeme tarafından tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrollü serbest bırakıldı.

Şüphelilerden F.Ö'ye çelik yelek giydirildiği zanlıları getiren polislerin ise yakalarına şehit polis memuru Ercan Yangöz'ün fotoğrafını taktıkları görüldü. - MUĞLA

Bodrum'da şehit olan polis için 12 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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