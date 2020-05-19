Bodrum'da sarı deniz paniği Bodrum'da sarı deniz paniği Bodrum'un mavi suları sarıya döndü Turizmin gözbebeği, mavi turun ana vatanı Bodrum'da denizin rengi sarıya büründü.

Bodrum'da sarı deniz paniği

Bodrum'un mavi suları sarıya döndü

MUĞLA - Turizmin gözbebeği, mavi turun ana vatanı Bodrum'da denizin rengi sarıya büründü. Mas mavi denizin sarıya çevrildiğini görenleri şaşkına çevirdi.

Bodrum'un mas mavi suları sarı dönmesi vatandaşları tedirgin etti. Özellikle Gümbet, Bitezve Ortakent sahil şeridinde görülen sarı suyun çiçek, çam ve zeytin ağacı poleni olduğu ortaya çıktı.. Vatandaşların denize sarı suya girmesinin alerjik etkileri olacağını söyleyen vatandaşlar kaşıntı ve benzeri alerjik etkilerinin olabileceği öğrenildi.

Kemal Tekdoğan isimli vatandaş "Denizin üzerindeki sarı tabaka polendir. Dağın kenarlarından akıntı ile genel ağaç polenleridir. Polenler bazı insanlara nasıl alerji yapabiliyor, buda da da polenler alerji yapabilir. Bu kıyılardan denize girerken dikkat etmek gerekiyor" dedi..

Kaynak: İHA