Bodrum'da saplantılı tacizci tutuklandı Muğla'nın Bodrum ilçesinde 21 yaşındaki T.Ç.'yi 1,5 yıldır taciz ve tehdit ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan 46 yaşındaki Nurettin Ş. sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 21 yaşındaki T.Ç.'yi 1,5 yıldır taciz ve tehdit ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan 46 yaşındaki Nurettin Ş. sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. Şahsın saplantılı tutarsız tavırlarından dolayı akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının gözlemlenmek üzere Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözetime alınmasına karar verildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçede yaşamını sürdüren 21 yaşındaki T.Ç. yaklaşık 1,5 yıldan beri, Ortakent'te esnaflık yapan 46 yaşındaki Nurettin Ş. adlı şahsın taciz ve tehditlerine maruz kaldığını ifade ederek sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. Şahsın kendisine yolladığı saplantılı ve zaman zaman tehditler içeren mesajları da sosyal medya hesabından paylaşıp yardım isteyen T.Ç., zarar görmek istemediğini ve hukuk nezdinde gerekenlerin yapılmasını istedi. Genç kızın kendisine sapkın bir şekilde musallat olan şahısla ilgili yaptığı çağrı, sosyal medya üzerinden de büyük destek gördü. Şahıs, dün akşam saatlerinde Bodrum Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla polis tarafından Ortakent Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına alındı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Adliye girişinden basın mensuplarının 'neden yaptınız' sorusuna ise 'işinize bakın' diyerek yanıtladı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine yollandı.

"Bodrum Cumhuriyet Savcılığından konu ile ilgili açıklama yapıldı"

Öte yandan Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, olay ile ilgili yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bazı sosyal medya platformlarında 21.07.2020 tarihinde 'Ölmek istemiyorum sırada ben olmak istemiyorum, bir genç kadının isyanı, yeni bir yardım çığlığı' başlığı altında yapılan paylaşıma ilişkin görüntülerden yola çıkılarak derhal Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmış ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Soruşturma kapsamında mağdure T.Ç.'nin beyanı alınmış, şüphelinin üzerinde ve ikametinde suç delillerinin tespitine yönelik arama yapılmış şüpheli N.Ş. gözaltına alınmıştır. 22/07/2020 tarihinde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadesinin ardından Bodrum Sulh Ceza Hakimliğine tutuklanması talebi ile sevk edilmiş ve şahıs tutuklanmıştır. Şüpheli N.Ş.'nin paylaşımları ve ifadesinde tutarsız davranış sergilemesi ve Bodrum Devlet hastanesinden alınan gözlem altına alınmasının uygun olacağına dair rapora istinaden şüphelinin Manisa Ruh ve Sinir Hastalıklarında gözlem altına alınması talep edilmiş ve Sulh Ceza Hakimliğince gözlem altına alınmasına karar verilmiştir. Soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızca gereken önem ve hassasiyetle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

(İHA)

Kaynak: İHA