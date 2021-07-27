Bodrum'da "Sanat ve Antika Fuarı" açıldı
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Bodrum'da "Sanat ve Antika Fuarı" açıldı

Bodrum'da 'Sanat ve Antika Fuarı' açıldı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Kültür Sanat

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 500'den fazla sanatçı ve antikacının yer aldığı fuar, yoğun katılımla açıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 500'den fazla sanatçı ve antikacının yer aldığı fuar, yoğun katılımla açıldı.

Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da katılımıyla açılan fuarda, Türkiye'nin tanınmış ressamlarının ve antikacılarının eserleri sergilendi.

Açılışın ardından katılımcılar, fuarı gezerek eserler hakkında sanatçılardan bilgiler aldı.

Fenerbahçe Spor Kulübünün 114 yıllık tarihinden önemli kesitlerin tek bir çalışmada birleştiği "Vakt-i Fener" isimli eser, sergilendiği stantta yoğun ilgi gördü.

Baaf Bodrum Sanat ve Antika Fuarı yetkilisi Hüseyin Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarda 500'den fazla sanatçı, 40 galeri ve 4 binin üzerinde eser olduğunu ifade etti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da belediye olarak ilçede kültür ve sanat etkinliklerine destek vermeye devam edeceklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Vakt-i Fener'in yaratıcısı Burak Karavit ise kronolojik görsellerle hazırladığı iki materyalden oluşan iki ve üç boyutlu eseri yapmak için binlerce görsel kullandığını, çalışmayı yaklaşık 1 yılda tamamladığını kaydetti.

Fuar, 1 Ağustos'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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