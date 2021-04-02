Bodrum'da şampiyon pilotların yarışacağı Ralli Bodrum öncesi araçlar sergileniyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, şampiyon pilotların katılacağı Ralli Bodrum yarışları öncesi araçlar sergilenmeye başlandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, şampiyon pilotların katılacağı Ralli Bodrum yarışları öncesi araçlar sergilenmeye başlandı.

Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu arasında gerçekleşen görüşmelerin ardından, 10-11 Nisan'da Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından Bodrum'da yapılacak ralli öncesi araçlar, Bodrum Oasis AVM'de sergileniyor.

Şampiyon pilotlar Murat Bostancı, Uğur Soylu ve Kemal Gamgam'ın kullandığı araçların da bulunduğu etkinlik, vatandaşlardan ilgi görüyor.

Castrol Ford Team Türkiye, Fiat Motorsporları, BC Vision Motorsport, Evofone Rally Team ve GP Garage My Team takımlarının da yer alacağı rallinin, rekor bir katılımla son yıllardaki en yüksek start sayısına ulaşması bekleniyor.

Alışveriş merkezinin halkla ilişkiler sorumlusu Derya Koçbaşlı, AA muhabirine, vatandaşların 9 Nisan'a kadar yarış araçlarını görebileceğini ifade etti.

Kızıyla araçları inceleyen Rabia Reçper de yarış otomobillerini yakından görmenin heyecan verici olduğunu belirtti.

Ralli, 10 Nisan akşamı start seremonisiyle başlayıp ertesi gün Yalıçiftlik-Kızılağaç bölgesindeki altı özel etabın geçilmesinin ardından ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı