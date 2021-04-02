Bodrum'da şampiyon pilotların yarışacağı Ralli Bodrum öncesi araçlar sergileniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bodrum'da şampiyon pilotların yarışacağı Ralli Bodrum öncesi araçlar sergileniyor

Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Spor
Bodrum'da şampiyon pilotların yarışacağı Ralli Bodrum öncesi araçlar sergileniyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, şampiyon pilotların katılacağı Ralli Bodrum yarışları öncesi araçlar sergilenmeye başlandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, şampiyon pilotların katılacağı Ralli Bodrum yarışları öncesi araçlar sergilenmeye başlandı.

Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu arasında gerçekleşen görüşmelerin ardından, 10-11 Nisan'da Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından Bodrum'da yapılacak ralli öncesi araçlar, Bodrum Oasis AVM'de sergileniyor.

Şampiyon pilotlar Murat Bostancı, Uğur Soylu ve Kemal Gamgam'ın kullandığı araçların da bulunduğu etkinlik, vatandaşlardan ilgi görüyor.

Castrol Ford Team Türkiye, Fiat Motorsporları, BC Vision Motorsport, Evofone Rally Team ve GP Garage My Team takımlarının da yer alacağı rallinin, rekor bir katılımla son yıllardaki en yüksek start sayısına ulaşması bekleniyor.

Alışveriş merkezinin halkla ilişkiler sorumlusu Derya Koçbaşlı, AA muhabirine, vatandaşların 9 Nisan'a kadar yarış araçlarını görebileceğini ifade etti.

Kızıyla araçları inceleyen Rabia Reçper de yarış otomobillerini yakından görmenin heyecan verici olduğunu belirtti.

Ralli, 10 Nisan akşamı start seremonisiyle başlayıp ertesi gün Yalıçiftlik-Kızılağaç bölgesindeki altı özel etabın geçilmesinin ardından ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Özlem Zengin Erkan Kandemir Binali Yıldırım
Magazin Özge Özder Sezen Aksu Hande Erçel Hülya Avşar
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Alanya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bodrum'da şampiyon pilotların yarışacağı Ralli Bodrum öncesi araçlar sergileniyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 17:11:58. #1.15#
title