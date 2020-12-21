Bodrum'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Bodrum'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

21.12.2020 13:53 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:56
Bodrum'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede sahte içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çiftlik Mahallesi'ndeki iki adrese düzenlenen operasyonda 45 litre etil ve 65 litre sahte alkol, av tüfeği ile 75 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.K. ile M.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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