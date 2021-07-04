Bodrum'da sahillerde yoğunluk
Bodrum ilçesinden görüntü Bodrum Kalesi ve sahil bandı Plajlardan görüntü Kumbahçe Plajı'nda denize girenler Denizde oynayan çocuklar Paşatarlası Plajı'ndan görüntüGözde turizm merkezi Bodrum'da da Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarında tatilciler deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.
Bodrum ilçesinden görüntü
Bodrum Kalesi ve sahil bandı
Plajlardan görüntü
Kumbahçe Plajı'nda denize girenler
Denizde oynayan çocuklar
Paşatarlası Plajı'ndan görüntü
Gözde turizm merkezi Bodrum'da da Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarında tatilciler deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Uras