Bodrum'da sahillerde yoğunluk

Bodrum ilçesinden görüntü Bodrum Kalesi ve sahil bandı Plajlardan görüntü Kumbahçe Plajı'nda denize girenler Denizde oynayan çocuklar Paşatarlası Plajı'ndan görüntüGözde turizm merkezi Bodrum'da da Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarında tatilciler deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.