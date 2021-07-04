Bodrum'da sahillerde yoğunluk
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Bodrum'da sahillerde yoğunluk

Anadolu Ajansı / Osman Uras - Haberler | Güncel

Bodrum ilçesinden görüntü Bodrum Kalesi ve sahil bandı Plajlardan görüntü Kumbahçe Plajı'nda denize girenler Denizde oynayan çocuklar Paşatarlası Plajı'ndan görüntüGözde turizm merkezi Bodrum'da da Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarında tatilciler deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.

Bodrum ilçesinden görüntü

Bodrum Kalesi ve sahil bandı

Plajlardan görüntü

Kumbahçe Plajı'nda denize girenler

Denizde oynayan çocuklar

Paşatarlası Plajı'ndan görüntü

Gözde turizm merkezi Bodrum'da da Gümbet, Bitez, Kumbahçe ve Paşatarlası plajlarında tatilciler deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.

Bodrum'da sahillerde yoğunluk
Bodrum'da sahillerde yoğunluk
Bodrum'da sahillerde yoğunluk
Bodrum'da sahillerde yoğunluk

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Uras

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