Son dakika haber! Bodrum'da, sahillerde 'piknik' yapmak yasaklandı
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Son dakika haber! Bodrum'da, sahillerde 'piknik' yapmak yasaklandı

25.02.2021 23:21 | Son Güncelleme: 25.02.2021 23:39
Son dakika haber! Bodrum'da, sahillerde 'piknik' yapmak yasaklandı

Son dakika haberleri: MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında, sahil bantları, park, mesire ve ören yerleri ile piknik alanlarında sandalye veya oturarak piknik yapma faaliyetleri yasaklandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında, sahil bantları, park, mesire ve ören yerleri ile piknik alanlarında sandalye veya oturarak piknik yapma faaliyetleri yasaklandı. Kararın ardından sahil kenarlarına bant çekilerek uyarı yazısı asıldı.

Ülke genelinde kororavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle Bodrum'da, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca yeni tedbirler alındı. Karara göre, sahil bantları, mesire ve piknik alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetler nedeni ile çok yakın mesafede vatandaşların bir arada bulunabilecekleri, bu durumun hem kendi sağlıkları hem de başta virüsle mücadelede en temel önlem olan vatandaşların evde kalma duygusunu zaafa uğratarak toplum sağlığı açısından risk oluşturabileceği nedeni ile vatandaşların sahil bantları, park, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında sandalye veya oturarak piknik yapma faaliyetlerinin yasaklanmasına karar verildiği belirtildi. Kararın ardından, dünyaca ünlü Kumbahçe sahiline inen tüm yollara bant çekilerek, uyarı yazıları asıldı. Kurallara uymayanlar hakkında ise idari işlem yapılacağı belirtildi.

Son dakika haber! Bodrum'da, sahillerde 'piknik' yapmak yasaklandı
Son dakika haber! Bodrum'da, sahillerde 'piknik' yapmak yasaklandı
Son dakika haber! Bodrum'da, sahillerde 'piknik' yapmak yasaklandı
Son dakika haber! Bodrum'da, sahillerde 'piknik' yapmak yasaklandı
Son dakika haber! Bodrum'da, sahillerde 'piknik' yapmak yasaklandı
Son dakika haber! Bodrum'da, sahillerde 'piknik' yapmak yasaklandı
Son dakika haber! Bodrum'da, sahillerde 'piknik' yapmak yasaklandı
Son dakika haber! Bodrum'da, sahillerde 'piknik' yapmak yasaklandı
Son dakika haber! Bodrum'da, sahillerde 'piknik' yapmak yasaklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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