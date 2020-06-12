Bodrum'da sahiller boş kalınca, şezlong ücretleri kalktı
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Bodrum'da sahiller boş kalınca, şezlong ücretleri kalktı

Bodrum'da sahiller boş kalınca, şezlong ücretleri kalktı Bodrum yaz sezonunda ilk kez bu kadar sessiz kaldı Yaz sezonunda hınca hınç dolan Bodrum sahilleri sessizliğe büründü.

12.06.2020 18:20 | Son Güncelleme: 12.06.2020 18:29

Bodrum'da sahiller boş kalınca, şezlong ücretleri kalktı

Bodrum yaz sezonunda ilk kez bu kadar sessiz kaldı

MUĞLA - Yaz sezonunda hınca hınç dolan Bodrum sahilleri sessizliğe büründü. Deniz kenarındaki şezlonglar, localar bom boş kalınca bazı beachlerde şezlong parası kaldırıldı.

Bodrum yaz sezonunda tarihinin en sesiz zamanların geçiriyor. Özellikle işletmeler kan ağlamaya başladı. Halk plajları haricinde birçok işletme yerli turistin gelmesini bekliyor. Beachlere giriş ücreti indirmezken şezlonglarda ücretsiz oldu. Çok az sayıda insan sahilde gezerken, deniz kenarında işletmeler, beachlerde ise sessizliğe büründü. Şezlonglar, localara gelecek olan yerli turisti beklemeye başladı. 1 Haziran'da gelen yeni normalleşme süreci bile Bodrum'a hareket katmadı. Bodrum'a gelen yerli turistler otellerden çıkmazken, yazlıkçılar ise halk plajlarını veya tatil sitesi önünde bulunan havuzları veya sahilleri tercih ediyor. Eğlencenin en üst seviyede yaşandığı Bodrum ilk kez bu kadar sessiz kalması esnafı da üzdü. Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı insanlar kendilerini güvenilir hissettiği bölgelerde eğlenmeyi tercih ediyor. Özellikle mavi yolculuğa çıkan vatandaşlar sesiz sakin gözden uzak koylarda denize giriyor.

Şezlong parası alınmıyor

Geçtiğimiz günlerde şezlong günlük bin liradan aylık ise 24 bin liradan satan işletmelere inat Bitez sahilinde bulunan işletmeler şezlong parası almayarak gelenlerden sadece yediği içtiği ürünlerin parasını almaya başladı.

Bitez sahilinde Gumsal Beach işleten Tekin Ete yaz sezonun yatırım yaptıklarını ama halen bütün şezlongların boş olduğunu ifade ederek "İşler çok kötü. Yaz sezonuna iyi yatırım yaptık. Maalesef istediğimizi alamıyoruz. Şezlonglar komple boş. 20 elemanım çalışıyor, çok zorluk yaşıyoruz. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. İnşallah devletimiz bize destek olur"dedi.

Girişler ücretsiz

Girişleri ücretsiz yaptıklarını belirterek "Beach giriş ücreti alamıyoruz, çünkü herkes itiraz ediyor, gelende yok zaten. Gelene şezlong fiyatı dediğimizde de para olmadığını söylüyorlar bizde misafir ediyoruz. Zaten insanlarda para yok çalışmamışlar, 4 aydır çalışmadıklarını söyleyenler var. Ondan dolayı şezlong ve giriş ücreti almıyoruz, yeme içme bedelini alıyoruz" şeklinde konuştu.

İşletmeci Mevlüt Aksoy ise "bu sene zor bir sezon geçiriyoruz. İşlerde çok iyi değil şu anda. Koronavirüs nedeninden dolayı hiç iş yapamıyoruz. İyi bir sezona başlamadık ama geleceğe dahil umutlarımız var. İnsanlar hem çekingen, hem kurallar korkutuyor. Dünya genelinde bir korku var. Bu korkuda doğal olarak bize yansıyor" ifadelerini kullandı.

Bitez sahilden bulunan Arena Beach işletmecisi Melike Gürleyik işlerin açılmasını beklediklerini söyleyerek "turizmde bir renk bir canlanma yok. İnsanlar gelmiyor, korkuyorlar. Tedbirimizi almış bir şekilde bekliyoruz gelecek olan misafirleri. Bizim işletmemizde giriş ücreti, şezlong ücreti gibi hiçbir ücret almıyoruz. Fiyat artışı da yapmıyoruz zaten insanlar zor süreçten geçti bizimde destek olmamız lazım. Biz milletimizin, halkımızın yanındayız. Onların bütçesini de zorlamamamız gerektiğine inanıyorum.

İşletmeci Hakan Berktaş ise Bodrum'daki otellerin boş olduğunu sadece yazlıkçılar ve Bodrum'da evi olanların geldiğini ifade ederek "oteller bom boş, bu nereye kadar gidecek bilmiyoruz. Çok sayıda personel çalıştırıyoruz, inşallah biran önce açılır sezon.

Bodrum'da sahiller boş kalınca, şezlong ücretleri kalktı

Kaynak: İHA

Manşet

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