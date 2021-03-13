Bodrum'da sağlık çalışanları anısına fidan dikme etkinliği düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bodrum'da sağlık çalışanları anısına fidan dikme etkinliği düzenlendi

13.03.2021 20:47 | Son Güncelleme: 13.03.2021 20:52
Bodrum'da sağlık çalışanları anısına fidan dikme etkinliği düzenlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağlık çalışanları anısına fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağlık çalışanları anısına fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Muğla Tabip Odası tarafından Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle zeytin fidanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanları için dikildi.

Umurca Mahallesi Kerevit Sokak'taki yeşil alanda düzenlenen etkinliğe Bodrum Belediye Başkan Vekili Ayşenaz Gültekin Öncel, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu, Muğla Tabip Odası Başkanı Dr. Cafer Şahin ve Muğla Tabip Odası üyeleri katıldı.

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personelinin de destek verdiği etkinlikte zeytin fidanlarının toprakla buluşmasının ardından Muğla Tabip Odası Başkanı Şahin tarafından Öncel'e teşekkür plaketi verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ziya Selçuk Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan
Spor Caner Erkin Fatih Terim Ünal Karaman Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bodrum'da sağlık çalışanları anısına fidan dikme etkinliği düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 20:53:53. #1.16#
title