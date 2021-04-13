Bodrum'da sağlık çalışanları anısına fidan dikildi

Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına fidan dikildi.

Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına fidan dikildi.

Kaynar mevkisinde daha önce hafriyat dolgu sahası olan alan ile orman yangınında zarar gören Bayır mevkisine, Adalet Bakanlığının etkinlikleri kapsamında fidan dikildi.

Sağlık Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden ve salgın sürecinde vefat eden sağlık çalışanları anısına, toplam 550 fıstık çamı ve kara servi fidanı toprakla buluşturularak can suyu verildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada,, sağlık çalışanlarının salgınla canla başla mücadele ettiğini söyledi.

Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına rahmet dileyen Arslan, onların anısına fidan diktiklerini belirtti.

Etkinliği düzenleyen Adalet Bakanlığına teşekkür eden Bodrum Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Oğuz Şahin'de, "Bu mücadelede kaybettiklerimize rahmet, tedavisi devam edenlere acil şifalar diliyorum. Yıllar geçsede bu sahaya gelenler, sağlık çalışanlarının çabasını hatırlayacaklar." diye konuştu.

Denetimli serbestlik tedbiri kararı verilen gönüllü yükümlülerin ve Bodrum Orman İşletme Şefliği ekibinin destek verdiği fidan dikimine, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Serhat Işık, Bodrum Devlet Hastanesi Başhekimi Oğuz Şahin, Bodrum Denetimli Serbestlik Müdürü Ruhşen Agar ve AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen'de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS