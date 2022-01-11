BODRUM'DA SAĞANAK YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU (2)

BODRUM, MUĞLA (DHA) - HASAR TESPİT ÇALIŞMASI BAŞLADI

Bodrum'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle, birçok ev ve iş yerini su bastı. Ekiplerce menfezler temizlenirken birbirinden farklı yaklaşık 10 otomobil ve kamyon lastiğinin çıkması dikkat çekti. Ortakent Mahallesi yakınlarında sel sularında servis aracında mahsur kalan 4 üniversite öğrencisi ise bölgede inceleme yapan Belediye Başkanı Ahmet Aras ve beraberindeki heyet tarafından kurtarılarak evlerine gönderildi. Belediyeye bağlı temizlik ekipleri ev ve iş yerlerinde su tahliye işlemlerini aralıksız sürdürdü, hasar tespit çalışması yaptı.

'DERE YATAKLARINDAN LASTİK VE MOBİLYA PARÇALARI ÇIKTI'

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Fırat AKAY/BODRUM (Muğla),