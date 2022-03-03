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Bodrum'da sağanak yağış etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bodrum'da sağanak yağış etkili oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış aralıklarla etkili oluyor. Zaman zaman hızını arttıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintiler oluştu. Araçlar, su birikintilerinde yavaş ilerlemek durumunda kaldı. Yağışla birlikte ilçedeki kanalizasyon hatlarındaki rögarlarında taşmalar meydana geldi. Taşan rögarlardan çevreye kötü kokular yayıldı. Evlerine ulaşımın dere yatağından sağlandığı Bitez Mahallesi'nin bazı noktalarında yine bilindik manzaralar yaşandı, vatandaşların caddeye araçla ulaşımları kesildi.

Bodrum'da yağışın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Bodrum, Muğla, su, Yerel, Haberler

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