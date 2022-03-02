Bodrum'da sağanak yağış etkili oldu... Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu - Haberler

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Bodrum'da sağanak yağış etkili oldu... Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu

İhlas Haber Ajansı, Hamdi Yörür - Genel
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Bodrum'da sağanak yağış etkili oldu... Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu

Bodrum'da sağanak yağış etkili oldu.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Bodrum'da sağanak yağış etkili oldu... Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

İlçede sabah saatlerinden bu yana aralıklarla sağanak yağış etkili oluyor. Zaman zaman hızını arttıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintiler oluştu. Araçlar, su birikintilerinde yavaş ilerlemek durumunda kaldı.

Yağışla birlikte ilçedeki kanalizasyon hatlarındaki rögarlarında taşmalar meydana geldi. Taşan rögarlardan çevreye kötü kokular yayıldı.

Evlerine ulaşımın dere yatağından sağlandığı Bitez Mahallesi'nin bazı noktalarında yine her yağışta bilindik manzaralar yaşandı, vatandaşların caddeye araçla ulaşımları kesildi.

Bodrum'da yağış akşam saatlerinde etkisini kaybedecek.

Bodrum'da sağanak yağış etkili oldu... Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu

Bodrum'da sağanak yağış etkili oldu... Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu

Bodrum'da sağanak yağış etkili oldu... Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu

Bodrum'da sağanak yağış etkili oldu... Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu

Bodrum'da sağanak yağış etkili oldu... Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu

Bodrum'da sağanak yağış etkili oldu... Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu

Bodrum'da sağanak yağış etkili oldu... Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu

Bodrum'da sağanak yağış etkili oldu... Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu

Bodrum'da sağanak yağış etkili oldu... Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu

Bodrum'da sağanak yağış etkili oldu... Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu

İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - Genel

Bodrum, Muğla, su, Genel, Yerel, Güncel, Haberler

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