Bodrum'da sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oluyor
Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu alanlar Fırtına nedeniyle denizde oluşan yoğun dalgalar MUĞLA - Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde kuvvetli rüzgar ile sağanak etkili oluyor.
05.02.2020 14:19 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:20
Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu alanlar
Fırtına nedeniyle denizde oluşan yoğun dalgalar
MUĞLA - Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde kuvvetli rüzgar ile sağanak etkili oluyor. Saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle Fethiye Körfezi'nde yaklaşık 1 metrelik dalgalar oluştu.
Kaynak: AA