Bodrum'da sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oluyor
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Bodrum'da sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oluyor

Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu alanlar Fırtına nedeniyle denizde oluşan yoğun dalgalar MUĞLA - Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde kuvvetli rüzgar ile sağanak etkili oluyor.

05.02.2020 14:19 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:20
Bodrum'da sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oluyor

Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu alanlar

Fırtına nedeniyle denizde oluşan yoğun dalgalar

MUĞLA - , ve ilçelerinde kuvvetli rüzgar ile sağanak etkili oluyor. Saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle Fethiye Körfezi'nde yaklaşık 1 metrelik dalgalar oluştu.

Kaynak: AA

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: Bodrum'da sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oluyor
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