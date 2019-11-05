05.11.2019 17:52 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:52

Bodrum'da sağanak sonrası temizlik (2)

'EVİMİ SU BASACAK KORKUSUYLA UYUYAMADIM'

Bodrum'da, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, ilçeyi olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerini su basarken, taşan kanalizasyonlar sebebiyle Bodrumlular büyük zorluk yaşadı. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren temizleme çalışmalarının ardından Bodrum'da hayat normale döndü. Yağmurun en çok etkilediği yerlerden biri de Türkkuyusu Mahallesi oldu. Hemen her yağmurda evlerinin sular altında kaldığını söyleyen mahalle sakinleri, yetkililerden yardım istedi. Her yağmurda, evini kanalizasyondan gelen pis suların bastığını söyleyen Sevim Topçu (83), Dün akşam yattıktan sonra yağmurun sesini duydum. Evimi su basacak korkusuyla uyuyamadım. Banyoya girdiğimde pis suların taşmaya başladığını gördüm. Dün gece saat 03.00'e kadar evime dolan pis suları temizledim. Ben yalnız başına yaşayan yaşlı bir kadınım ve yardım bekliyorum. Her yağmurda, kanalizasyondan taşan pis sular evime doluyor dedi.

'GÖK GÜRÜLTÜSÜNDEN KORKUYORUZ'

Mahalle sakinlerinden olan Sibel Arslan (40), mutfağına basan sular sebebiyle elektronik eşyalarının bozulduğunu belirtti. Arslan, şunları Dün gece saha kadar uyumadık. Her yağmurda evimizi su basıyor. Geçen sene mahallemizdeki lögar kapatıldı ve lögar kapatıldıktan bu yana her yağmurda evimizi su bastı. Bıçak artık kemiğe dayandı. Durumu yetkililere bildirdiğimizde yalnızca iyi dileklerini bildiriyorlar. Yağmur yağdıktan sonra mutfak lavabolarımın içinde sular kaynamaya başladı. Yolu da yükseltikleri için evlerimizi su basıyor. Mutfağım çamur içinde kaldı. Elektronik eşyalarımız kullanılmaz hale geldi.

Arslan'ın eşi Mecnun Arslan (45) da Evin içindeki suyu sabaha kadar boşaltmaya çalıştık. Her yağmurda aynı durumu yaşıyoruz. Gök gürültüsü duyduğumuz zaman korkar hale geldik diye konuştu. Mahalle sakinlerinden Halil Öncel (52), her yağmurun kendileri için kabus haline geldiğinin altını çizerek, Her yağmurda mahalleyi su basıyor. Ne yazık ki bu duruma bir çözüm üretilemiyor. Ne zaman yağmur yağsa mağdur oluyoruz. Yağmur bizim için kabus anlamına geliyor diye konuştu.

Kaynak: DHA