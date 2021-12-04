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Bodrum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel
Bodrum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde sağanak nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Gümbet Mahallesi ile Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde birçok ana ve ara yolda su birikintisi oluştu.

Yollarda polis ve belediye ekipleri güvenlik önlemi aldı. Yağış, zaman zaman sürücülere ve yayalara güç anlar yaşattı.

Sahilde yürüyüşe çıkan ve sağanağa yakalanan vatandaşlar ise bölgedeki kafelere sığındı.

Yağışın etkisini sürdüreceği öğrenildi.

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri

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