BODRUM'DA SAĞANAK YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR - Haberler

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BODRUM'DA SAĞANAK YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan sağanak yağmur günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan sağanak yağmur günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bodrum için sağanak yağmur uyarısı yaptı. Beklenen yağış sabah saatlerinde geldi.

Aralıklarla etkili olan sağanak yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. Bitez Mahallesi, Konacık ve Yalıkavak Mahallesi'nde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri başta ana arterler olmak üzere dere yataklarının bulunduğu bölgelerde lası sel durumuna karşı harekete geçti. Sağanak yağmurun gece saatlerinden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor.

BODRUM'DA SAĞANAK YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

BODRUM'DA SAĞANAK YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

BODRUM'DA SAĞANAK YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

BODRUM'DA SAĞANAK YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

BODRUM'DA SAĞANAK YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

BODRUM'DA SAĞANAK YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

BODRUM'DA SAĞANAK YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

BODRUM'DA SAĞANAK YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

BODRUM'DA SAĞANAK YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

BODRUM'DA SAĞANAK YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

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Demirören Haber Ajansı - Güncel

Bodrum, Güncel, Haberler

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