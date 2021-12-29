Bodrum'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi - Haberler
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Bodrum'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Bodrum'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi
Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Muğla ve çevresi başta olmak üzere Bodrum'da sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Sabah saatlerinde başlayan sağanak, öğleden sonra etkisini artırdı. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle Bitez Mahallesi'nde birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Araç sürücüleri su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı. Yağışlı havanın, yarın sabah saatlerinde etkisini yitireceği öğrenildi. Öte yandan, Bodrum- Kaş arasında gece saatlerinden itibaren denizlerde fırtına uyarısı yapılırken, balıkçıların dikkatli ve duyarlı olması istendi.


Bodrum'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Bodrum'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Bodrum'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi

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Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri

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