Bodrum'da sağanak etkili oldu (2)
Sağanak yağıştan görüntüler Sağanak yağışın doldurduğu yoldan görüntü Müstakil evin bahçesine sağanak yağıştan görüntü Bodrum'da sağanak etkili oldu Bodrum'un ilçelerinde, yağmur sularının erozyonla yüksek kesimlerden getirdiği çamur dolayısıyla bazı bölgelerde denizin rengi değiştiMUĞLA...
23.06.2020 19:51 | Son Güncelleme: 23.06.2020 19:57
Sağanak yağıştan görüntüler
Sağanak yağışın doldurduğu yoldan görüntü
Müstakil evin bahçesine sağanak yağıştan görüntü Bodrum'da sağanak etkili oldu
Bodrum'un ilçelerinde, yağmur sularının erozyonla yüksek kesimlerden getirdiği çamur dolayısıyla bazı bölgelerde denizin rengi değişti
MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçelerinde sağanak etkili oldu.
Bodrum ilçesinde de yağışın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Ortakent-Yahşi Mahallesi'nde dere sularının getirdiği atıklar, denizde ve sahilde kirliliğe neden oldu. Bazı denizciler, teknelerinin etrafındaki çöpleri kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.
Yağmur sularının erozyonla yüksek kesimlerden getirdiği çamur dolayısıyla bazı bölgelerde denizin rengi değişti.
Kaynak: AA