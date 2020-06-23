Bodrum'da sağanak etkili oldu (2) Sağanak yağıştan görüntüler Sağanak yağışın doldurduğu yoldan görüntü Müstakil evin bahçesine sağanak yağıştan görüntü Bodrum'da sağanak etkili oldu Bodrum'un ilçelerinde, yağmur sularının erozyonla yüksek kesimlerden getirdiği çamur dolayısıyla bazı bölgelerde denizin rengi değiştiMUĞLA...

Sağanak yağıştan görüntüler Sağanak yağışın doldurduğu yoldan görüntü Müstakil evin bahçesine sağanak yağıştan görüntü Bodrum'da sağanak etkili oldu Bodrum'un ilçelerinde, yağmur sularının erozyonla yüksek kesimlerden getirdiği çamur dolayısıyla bazı bölgelerde denizin rengi değişti MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçelerinde sağanak etkili oldu. Bodrum ilçesinde de yağışın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Ortakent-Yahşi Mahallesi'nde dere sularının getirdiği atıklar, denizde ve sahilde kirliliğe neden oldu. Bazı denizciler, teknelerinin etrafındaki çöpleri kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı. Yağmur sularının erozyonla yüksek kesimlerden getirdiği çamur dolayısıyla bazı bölgelerde denizin rengi değişti. Kaynak: AA