Bodrum'da sağanak etkili oldu Bodrum sahilinden görüntüler Dere sularıyla gelen atıkların denizi kirletmesi Yağmur sularının denizin rengini değiştirmesi Bazı tekne sahiplerinin temizlik çalışması yapması Bodrum'da sağanak etkili oldu Bodrum'un ilçelerinde, yağmur sularının erozyonla yüksek kesimlerden getirdiği...

Bodrum sahilinden görüntüler Dere sularıyla gelen atıkların denizi kirletmesi Yağmur sularının denizin rengini değiştirmesi Bazı tekne sahiplerinin temizlik çalışması yapması Bodrum'da sağanak etkili oldu Bodrum'un ilçelerinde, yağmur sularının erozyonla yüksek kesimlerden getirdiği çamur dolayısıyla bazı bölgelerde denizin rengi değişti MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçelerinde sağanak etkili oldu. Bodrum ilçesinde de yağışın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Ortakent-Yahşi Mahallesi'nde dere sularının getirdiği atıklar, denizde ve sahilde kirliliğe neden oldu. Bazı denizciler, teknelerinin etrafındaki çöpleri kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı. Yağmur sularının erozyonla yüksek kesimlerden getirdiği çamur dolayısıyla bazı bölgelerde denizin rengi değişti. Kaynak: AA