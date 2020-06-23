Bodrum'da sağanak etkili oldu
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Bodrum'da sağanak etkili oldu

Bodrum sahilinden görüntüler Dere sularıyla gelen atıkların denizi kirletmesi Yağmur sularının denizin rengini değiştirmesi Bazı tekne sahiplerinin temizlik çalışması yapması Bodrum'da sağanak etkili oldu Bodrum'un ilçelerinde, yağmur sularının erozyonla yüksek kesimlerden getirdiği...

23.06.2020 15:52 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:57

Bodrum sahilinden görüntüler

Dere sularıyla gelen atıkların denizi kirletmesi

Yağmur sularının denizin rengini değiştirmesi

Bazı tekne sahiplerinin temizlik çalışması yapması

Bodrum'da sağanak etkili oldu

Bodrum'un ilçelerinde, yağmur sularının erozyonla yüksek kesimlerden getirdiği çamur dolayısıyla bazı bölgelerde denizin rengi değişti

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçelerinde sağanak etkili oldu.

Bodrum ilçesinde de yağışın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Ortakent-Yahşi Mahallesi'nde dere sularının getirdiği atıklar, denizde ve sahilde kirliliğe neden oldu. Bazı denizciler, teknelerinin etrafındaki çöpleri kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.

Yağmur sularının erozyonla yüksek kesimlerden getirdiği çamur dolayısıyla bazı bölgelerde denizin rengi değişti.

Bodrum'da sağanak etkili oldu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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