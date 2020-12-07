Bodrum'da sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü

MUĞLA'nın turistik ilçesi Bodrum'da etkili olan sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi.

MUĞLA'nın turistik ilçesi Bodrum'da etkili olan sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Bazı noktalarda su baskınları yaşanırken, sürücülerin kontrollü biçimde ilerledikleri görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerinden itibaren Muğla ve Aydın çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. AFAD'dan yapılan uyarıda ise kıyı kesimlerinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle; sel, su baskını, yıldırım, lokal dolu yağışı ve hortum riskine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Meteorolojinin uyarısının ardından Muğla'nın Bodrum ilçesinde beklenen sağanak yağış, saat 17.00 sıralarında başladı.Zaman zaman etkisini artıran sağanak yağmur, cadde ve sokakları göle çevirdi. Bazı noktalarda su baskınları yaşanırken, araçların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Bodrum Belediyesi'nin önündeki caddede de su baskını yaşandı, rögar kapaklarından taşan sular nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande NAYMAN