Bodrum'da sağanağın ardından evleri su bastı, kara yolu ulaşıma kapandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum'da sağanağın ardından evleri su bastı, kara yolu ulaşıma kapandı

AA / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sağanağın ardından çok sayıda ev sular altında kaldı, kara yolu ulaşıma kapandı.

BODRUM, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sağanağın ardından çok sayıda ev sular altında kaldı, kara yolu ulaşıma kapandı.

İlçede birkaç gündür devam eden yağmur akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kuvvetli yağış nedeniyle Yakaköy, İslamhaneleri, Yalıkavak, Peksimet ve Kadıkalesi mahallelerinde çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı.

Vatandaşların bazıları kendi çabalarıyla evlerinden kurtulmayı başarırken, bazıları da görevlilerce kurtarıldı.

İslamhaneleri mevkisinde fenalaşan hamile bir kadın kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Yağmur suları nedeniyle Bodrum-Turgutreis kara yolu da trafiğe kapandı.

Bir şeridi kapanan yolda ulaşım polis ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla kontrollü olarak sağlanırken, yolun açılması için çalışma başlatıldı.

Ekipler sıkıntı yaşanan bölgelerde hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.

Bodrum'da sağanağın ardından evleri su bastı, kara yolu ulaşıma kapandı

Bodrum'da sağanağın ardından evleri su bastı, kara yolu ulaşıma kapandı

Bodrum'da sağanağın ardından evleri su bastı, kara yolu ulaşıma kapandı

Bodrum'da sağanağın ardından evleri su bastı, kara yolu ulaşıma kapandı

Bodrum'da sel faciası, evleri su bastı, sokak hayvanları boğuldu

Bodrum'da sel faciası, evleri su bastı, sokak hayvanları boğuldu

 Ünlü tatil beldesinde korkutan görüntü! Denizde hortum oluştu, o anlar kamerada

Ünlü tatil beldesinde korkutan görüntü! Denizde hortum oluştu, o anlar kamerada

AA / Ali Ballı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title