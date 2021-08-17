Bodrum'da Rus turistin düşürdüğü bin 200 doları otobüs şoförü teslim etti
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Bodrum'da Rus turistin düşürdüğü bin 200 doları otobüs şoförü teslim etti

Bodrum'da Rus turistin düşürdüğü bin 200 doları otobüs şoförü teslim etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde havalimanından bindiği otobüste bin 200 dolarını düşüren Rus turistin parasını bulan şoför örnek bir davranış sergileyerek teslim etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde havalimanından bindiği otobüste bin 200 dolarını düşüren Rus turistin parasını bulan şoför örnek bir davranış sergileyerek teslim etti.

Rusya'dan tatile gelen 28 yaşındaki Gulieva Leila, Milas-Bodrum Havalimanı'ndan otobüse bindi. Turist Leila, Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı otobüsle yolculuğunu tamamladıktan sonra kalacağı otele gitmek için indi. Şoför Adem Aldırak, yolcuları bıraktıktan sonra MUTTAŞ otobüsünü temizlerken bin 200 doları buldu. Parayı bulan otobüs şoförü Aldırak, örnek bir davranış sergileyerek Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Dairesi Başkanlığına tutanak karşılığında bin 200 doları teslim etti. Parasını düşürdüğünü anlayan Rus turist Leila, otobüs terminaline gelerek parasını düşürdüğünü söyledi. Parasının bulunduğunu söyleyen yetkililer Leila'ya bin 210 dolarını teslim etti.

(Eren Ayhan/İHA)

Bodrum'da Rus turistin düşürdüğü bin 200 doları otobüs şoförü teslim etti
Bodrum'da Rus turistin düşürdüğü bin 200 doları otobüs şoförü teslim etti
Bodrum'da Rus turistin düşürdüğü bin 200 doları otobüs şoförü teslim etti
Bodrum'da Rus turistin düşürdüğü bin 200 doları otobüs şoförü teslim etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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