Bodrum'da rezidans ve villa inşaatındaki yıkım

Bodrum'da rezidans ve villa inşaatındaki yıkım

Yıkım yapılan bölgedeki yapılar İş makineleri ile yıkım çalışmalarından görüntüler MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da incelemelerde bulunduğu imara aykırılığı tespit edilen rezidans ve villa inşaatının bazı bölümlerindeki yıkım işlemi devam ediyor.

21.09.2019 15:31
Bodrum'da rezidans ve villa inşaatındaki yıkım

Yıkım yapılan bölgedeki yapılar

İş makineleri ile yıkım çalışmalarından görüntüler MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da incelemelerde bulunduğu imara aykırılığı tespit edilen rezidans ve villa inşaatının bazı bölümlerindeki yıkım işlemi devam ediyor.

Kaynak: AA
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