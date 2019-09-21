Bodrum'da rezidans ve villa inşaatındaki yıkım

21.09.2019 15:31

Yıkım yapılan bölgedeki yapılar

İş makineleri ile yıkım çalışmalarından görüntüler MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da incelemelerde bulunduğu imara aykırılığı tespit edilen rezidans ve villa inşaatının bazı bölümlerindeki yıkım işlemi devam ediyor.

Kaynak: AA