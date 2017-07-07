Bodrum'da Restoran İşletmecisi ve Eşi Fetö'den Tutuklandı
MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen restoran işletmecisi T.Ç. ve öğretmen eşi G.Ç. tutuklandı.
MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen restoran işletmecisi T.Ç. ve öğretmen eşi G.Ç. tutuklandı.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Bodrum Eğitim Gönüllüleri Derneği, Bodrum Sanayici ve İşadamları Derneği ile Muğla Sanayici ve İşadamları Derneği üyesi olduğu ve Bank Asya da hesap açarak para yatırdığı iddia edilen restoran işletmecisi T.Ç. ile öğretmen eşi G.Ç.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanana T.Ç. ve G.Ç., bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı. - Muğla