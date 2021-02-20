Bodrum'da polisten kısıtlama denetimi

Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili trafiğin yoğun olduğu bölgelerde denetim yapıldı.

Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili trafiğin yoğun olduğu bölgelerde denetim yapıldı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe merkezi başta olmak üzere Konacık, Bitez, Ortakent ve Yalıkavak mahallelerinde uygulama yaptı.

Denetimde, sürücüler, maske, mesafe ve hijyen kurallarının yanı sıra trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Kısıtlamayı ihlal ettiği belirlenen kişilere de cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı