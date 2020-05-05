Bodrum'da polislerden küçük Aysima'ya doğum günü sürprizi - MUĞLA
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Bodrum'da polislerden küçük Aysima'ya doğum günü sürprizi - MUĞLA

Bodrum'da polislerden küçük Aysima'ya doğum günü sürprizi - MUĞLA
05.05.2020 22:22 | Son Güncelleme: 05.05.2020 22:23

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekipleri, 5 yaşına giren Aysima Uysal'a evinde doğum günü sürprizi yaptı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekipleri, 5 yaşına giren Aysima Uysal'a evinde doğum günü sürprizi yaptı.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yalıkavak Mahallesi'nde oturan Uysal ailesinin talebi üzerine, 5 yaşındaki Aysima için doğum günü pastası aldı. Eve gelen polisleri ellerinde pastayla karşısında gören Aysima sevinç yaşadı.

Pastanın üstündeki mumları söndüren Aysima için polisler ve aile üyeleri birlikte doğum günü şarkısı söyledi.

Bodrum'da polislerden küçük Aysima'ya doğum günü sürprizi - MUĞLA

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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