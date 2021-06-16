Bodrum'da polis silah kaçakçılarıyla çatıştı: 1 şehit, 1 polis yaralı (2)- Yeniden

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları bilgisine ulaşılan 3 şüphelinin kaldığı villaya polisin düzenlediği baskında çatışma çıktı.

MUĞLA 'nın Bodrum ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptıkları bilgisine ulaşılan 3 şüphelinin kaldığı villaya polisin düzenlediği baskında çatışma çıktı. Şüphelilerin açtığı ateş sonucu yaralanan polis memurlarından Ercan Yangöz (26) şehit olurken, Abdülkadir Doğan ise tedaviye alındı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay, saat 17.30 sıralarında Ortakent Mahallesi Giritli Sokak üzerinde meydana geldi. Muğla İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 3 kişinin suç örgütlerine silah satmak için Bodrum'da olduğu istihbaratına ulaştı. Operasyon için harekete geçen ekipler şüphelilerin kaldığı villaya baskın düzenledi. Operasyon sırasında şüpheliler ile polis arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 2 polis memuru yaralanırken, 3 şüpheli ekiplerce etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

İhbar üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı polislerden durumu ağır olan, Ercan Yangöz özel bir hastaneye, Abdülkadir Doğan (30) ise Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen Ercan Yangöz şehit oldu. Doğan'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Olayın ardından Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras bölgeye gelerek bilgi aldı. Soruşturma sürüyor.

- Muğla

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün