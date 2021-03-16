Bodrum'da polis memuru rüyasından esinlenerek şiir kitabı çıkardı
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Bodrum'da polis memuru rüyasından esinlenerek şiir kitabı çıkardı

16.03.2021 15:35 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:44
Bodrum'da polis memuru rüyasından esinlenerek şiir kitabı çıkardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis memuru olarak görev yapan Zekeriya İlhan, aşk konulu şiir kitabı çıkardı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis memuru olarak görev yapan Zekeriya İlhan, aşk konulu şiir kitabı çıkardı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığında koruma olarak görev yapan Elazığlı şair polis memuru Zekeriya İlhan, lise yıllarında Faruk Nafiz Çamlıbel'in şiirlerinden etkilenerek şiir yazmaya başladı.

Sevgi, aşk ve doğa üzerine 120 şiiri bulunan İlhan, şimdiye kadar bu şiirleri ajandalara ve defterlere not alarak biriktirdi. İlhan, en son gördüğü bir rüyadan da etkilenerek rüyasını şiire döktü ve kitap çıkarmaya karar verdi.

Kitabına "Rüyadaki Vuslat" ismini veren İlhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, şiirlerini kitap haline getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Kitabın şiirseverler tarafından büyük ilgi gördüğünü ifade eden İlhan, "Kendimi bildim bileli şiirler yazıyorum. Yaşadığım bir andan, duyduğun bir kelimeden ve tanık olduğum bir olaydan şiir yazabiliyorum. Şiir her an aklına gelebiliyor. Rüyadaki vuslat şiirimi, bir rüyadan sonra kalkıp yazdım. Yaşadığın bir olay insana şiir yazdırabiliyor." dedi.

Rüyadaki vuslat şiirinin hayatında bin anlamı olduğunu ifade eden İlhan, şöyle konuştu:

"Herkesin kalbinde bir muradı vardır ya o sevdamın ve özlemin rüyasını gördüm ve onu 'Rüyadaki vuslat' şiirimle kaleme döktüm. Bu şiiri yayınlamakta çok tereddüt ettim. Şiir sanki 'benim mahremim, özelimdir' gibi düşündüm. 'Herkesin bilmesine gerek yok' diye düşünmüştüm. Sonra bir kaç şair abilerimin tavsiyesiyle bu şiiri kitaba koydum, hatta kitabın birinci şiiri olmasını istediler yüreğim el vermedi iç sayfalarda bir şiir ama kitaba ismini veren bir şiirdir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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