BODRUM HAFTA SONU YABANCI TURİSTLERE KALDI
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BODRUM HAFTA SONU YABANCI TURİSTLERE KALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın ünlü turistik kenti Bodrum ilçesinin cadde, sokak ve plajları bu hafta da kısıtlamada yabancı turistlerce gezildi.

MUĞLA'nın ünlü turistik kenti Bodrum ilçesinin cadde, sokak ve plajları bu hafta da kısıtlamada yabancı turistlerce gezildi.

Bodrum'da yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu kapanma döneminde kentin cadde, sokak ve meydanlarında sakinlik yaşanıyor. Hava sıcaklığı 28, deniz suyu sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü Bodrum'un en işlek yerleri sessizliğe büründü. Bodrum'un ünlü Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahilleri ise kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistlere kaldı. Denize giren turistler, güneşlendi. Öte yandan polis ekipleri, sahildeki turistlerin pasaport ve kimlik kontrollerini gerçekleştirip denetim yaptı. Polis ekiplerince kapanması gereken işyerleri kontrol edilerek izin belgesi ve çalışma ruhsatı olmayan işletme ve kişilere tutanak tutularak idari işlem uygulandı. Belediye ekipleri ise. iş makinaları ile sahilde düzenleme ve temizlik çalışması yaptı.

BODRUM HAFTA SONU YABANCI TURİSTLERE KALDI
BODRUM HAFTA SONU YABANCI TURİSTLERE KALDI
BODRUM HAFTA SONU YABANCI TURİSTLERE KALDI
BODRUM HAFTA SONU YABANCI TURİSTLERE KALDI
BODRUM HAFTA SONU YABANCI TURİSTLERE KALDI
BODRUM HAFTA SONU YABANCI TURİSTLERE KALDI
BODRUM HAFTA SONU YABANCI TURİSTLERE KALDI
BODRUM HAFTA SONU YABANCI TURİSTLERE KALDI
BODRUM HAFTA SONU YABANCI TURİSTLERE KALDI
BODRUM HAFTA SONU YABANCI TURİSTLERE KALDI
BODRUM HAFTA SONU YABANCI TURİSTLERE KALDI
BODRUM HAFTA SONU YABANCI TURİSTLERE KALDI
BODRUM HAFTA SONU YABANCI TURİSTLERE KALDI
BODRUM HAFTA SONU YABANCI TURİSTLERE KALDI
BODRUM HAFTA SONU YABANCI TURİSTLERE KALDI
BODRUM HAFTA SONU YABANCI TURİSTLERE KALDI
BODRUM HAFTA SONU YABANCI TURİSTLERE KALDI
BODRUM HAFTA SONU YABANCI TURİSTLERE KALDI
BODRUM HAFTA SONU YABANCI TURİSTLERE KALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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