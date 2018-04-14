Bodrum'da plajlar doldu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi sahilleri, yerli ve yabancı turistlerle doldu. Sahile gelen ancak mayosunu getirmeyi unutanlar, pişman oldu.

Bodrum'da son iki günde hızla yükselen hava sıcaklığı, bugün kendini iyice hissettirdi. 29 derece hava, 19 derece deniz suyu sıcaklığının olduğu kentte, plajlar doldu. Şehir merkezindeki Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet plajlarına adım atacak yer kalmazken, sahile elbiseleri ile gelenler ve mayolarını getirmeyenler pişman oldu. Bazı kişilerin elbiseleriyle denize girdiği, bazılarının ise çorap ve ayakkabılarını çıkartarak denizde yürüyüş yaptığı görüldü.

İlçede mevsim normallerinin üzerinde olan hava sıcaklığının üç gün daha süreceği ardından normale döneceği belirtildi. Yerli ve yabancı turistlerin birlikte denize girdiği, güneşlendiği plajlar yaz ayı ortalarını aratmadı.