Bodrum'da plajlar 1 Haziran için hazırlanıyor
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Bodrum'da plajlar 1 Haziran için hazırlanıyor

- Bodrum'da plajlar 1 Haziran için hazırlanıyor Korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kapatılan plajların 1 Haziran'da açılacağını açıklanmasının ardından Bodrum Belediyesi ekipleri, halk plajlarında çalışmalarına başladı.

30.05.2020 17:29 | Son Güncelleme: 30.05.2020 17:33

- Bodrum'da plajlar 1 Haziran için hazırlanıyor

MUĞLA - Korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kapatılan plajların 1 Haziran'da açılacağını açıklanmasının ardından Bodrum Belediyesi ekipleri, halk plajlarında çalışmalarına başladı.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, sosyal mesafe kuralları gereği halk plajlarında şemsiyeler denizden 3 metre, kendi aralarında ise 5 metre mesafeyle konuluyor. Yapılan çalışmalar kapsamında şemsiye konulmasının dışında soyunma kabinlerinde bakım, plaj genelinde ise tesviye ve temizlik çalışması da yapılıyor.

8 Ayrı ekiple yapılan çalışmalar Kumbahçe, Göltürkbükü, Gölköy, Gündoğan, Gümbet ve Ortakent-Yahşi'de bulunan halk plajlarından başlarken ekipler, belirlenen plan doğrultusunda ilçe genelindeki 10'u mavi bayraklı toplamda 30 halk plajını korona virüs salgını tedbirlerine uygun olarak hazırlayacak.

Bodrum'da plajlar 1 Haziran için hazırlanıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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